Tommaso Zorzi in lacrime | “Mia nonna aveva capito fossi gay ma non sono mai riuscito a dirglielo”

Tommaso Zorzi si è confesso in lacrime durante la puntata di "La Volta Buona" del 28 maggio, rivelando il suo tormento legato al coming out. Parlando con Caterina Balivo, l'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di non essere mai riuscito a dire alla nonna di essere gay, nonostante sapesse che lei lo avrebbe compreso. Un momento di vulnerabilità che mette in luce il dolore dell'inespressione.

Ospite a La Volta Buona nella puntata di mercoledì 28 maggio, Tommaso Zorzi ha raccontato il suo coming out a Caterina Balivo. L'ex del Grande Fratello e influencer non riuscì a dire a sua nonna di essere gay: "Avrebbe capito, non sono stato onesto con lei".

