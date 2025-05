Tomljanovic chi è l’ex di Berrettini avversaria di Paolini al Roland Garros

Ajla Tomljanovic, ex fidanzata del tennista Matteo Berrettini, torna a far parlare di sé in occasione del Roland Garros, dove oggi affronterà Jasmine Paolini. Conosciuta per le sue prestazioni sul campo e il legame con l'azzurro, Tomljanovic è una figura familiare per i tifosi italiani. Scopriamo chi è questa talentuosa atleta e quale sarà il suo cammino nel torneo parigino.

Ti ricordi di Ajla Tomljanovic? Ecco chi è la tennista, ex fidanzata di Matteo Berrettini, che oggi sfiderà a Parigi la nostra Jasmine Paolini. I tifosi azzurri si ricorderanno senz’altro di lei. L’hanno vista talmente tante di quelle volte, seduta nel box di Matteo Berrettini, che il suo è oramai un volto familiare. Ne è stata frequentatrice assidua fino all’edizione 2022 degli Australian Open, archiviata la quale, all’improvviso, qualcosa si è rotto. Tomljanovic, chi è l’ex di Berrettini avversaria di Paolini al Roland Garros (Instagram) – Ilveggente.it Ajla Tomljanovic non è più la fidanzata del tennista romano dalla primavera di quello stesso anno... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Tomljanovic, chi è l’ex di Berrettini avversaria di Paolini al Roland Garros

Cosa riportano altre fonti

Tomljanovic, chi è l’ex di Berrettini avversaria di Paolini al Roland Garros. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ajla Tomljanovic: il “trucco” di Nole per battere Serena, l’arma segreta e gli ex Kyrgios e Berrettini - Non a caso sono stati proprio gli “insegnamenti” dell’ex n.1 Atp a permettere alla Tomljanovic di farsi largo nel tabellone newyorkese dove adesso, raggiunti i quarti, sfiderà la tunisina ... 🔗Segnala gazzetta.it

Le incomprensioni tra Berrettini e l’ex fidanzata Ajla Tomljanovic: “Stai scherzando?”. Poi la fine - In Break Point, la docu-serie di Netflix sul mondo del tennis, viene raccontata anche la fase finale della relazione tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic: tra i due qualche screzio davanti ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Matteo Berrettini single, sarebbe finita con la fidanzata Ajla Tomljanovic - Matteo Berrettini potrebbe essere tornato single dopo la fine della sua relazione con la compagna (e collega) Ajla Tomljanovic. È questa la notizia che sta rimbalzano nelle ultime ore dopo che ... 🔗Come scrive cosmopolitan.com

Wimbledon: Fritz-Nadal 6-3 5-7 6-3 5-7 6-7 - IMPRESA LEGGENDARIA: KYRGIOS IN SEMIFINALE!!