Tom & Jerry su YouTube arriva il nuovo anime con i personaggi ridisegnati in un nuovo stile

Il classico duo di animazione, Tom & Jerry, si rinnova con un nuovo anime: "Tom and Jerry Gokko". Debuttando sul canale YouTube WB Kids di Warner Bros., questa serie presenta i personaggi ridisegnati in uno stile fresco e innovativo. I fan potranno scoprire un’interpretazione mai vista prima di questi iconici protagonisti, grazie al teaser svelato da Warner Bros.

Il classico duo animato di Tom & Jerry è tornato grazie a una nuova serie che debutterà sul canale YouTube WB Kids di Warner Bros., che presenta i personaggi in un modo che i fan non hanno mai visto prima. Warner Bros. svela il teaser di Tom and Jerry Gokko, versione anime della celebre coppia di nemici-amici. La serie, già trasmessa in Giappone, approda su WB Kids YouTube in formato ultra breve: episodi di circa un minuto con oltre 50 storie all'attivo. Tom & Jerry in versione anime, un classico che non muore mai La faida più famosa della storia dell'animazione torna a far parlare di sé con Tom and Jerry Gokko, la versione anime che trasforma il celebre gatto e topo in adorabili personaggi dallo stile "Chibi", uno stile grafico "super deformed", con testoni rotondi e occhi brillanti... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom & Jerry, su YouTube arriva il nuovo anime con i personaggi ridisegnati in un nuovo stile

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tom & Jerry Gokko: la nuova serie anime debutta su YouTube, un ritorno inaspettato - Warner Bros. lancia "Tom and Jerry Gokko", una nuova serie anime su YouTube WB Kids, con episodi brevi e un design Chibi, per attrarre un pubblico giovane e moderno. 🔗Da ecodelcinema.com

Tom and Jerry cartoons carry racism warning - Tom and Jerry cartoons come with a warning about prejudice Tom and Jerry cartoons on television are being accompanied by a warning that they may depict scenes of "racial prejudice". The classic ... 🔗bbc.com scrive

Tom & Jerry - Telugu Official Trailer - Watch the Official Trailer from Telugu movie 'Tom & Jerry' starring Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Rob Delaney, Colin Jost and Ken Jeong. 'Tom & Jerry' movie is directed by Tim Story. 🔗timesofindia.indiatimes.com scrive

Tom & Jerry | A Day With Tom & Jerry | Classic Cartoon Compilation | WB Kids