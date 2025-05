Todi Festival Il nuovo inizio di Silvano Spada

Dopo un decennio di assenza, il Todi Festival torna a brillare grazie al ritorno del suo fondatore, Silvano Spada. Con un programma ricco di oltre 50 eventi, la manifestazione si svolgerà dal 30 agosto al 7 settembre, promettendo di riempire piazze e luoghi simbolo della città di arte, cultura e convivialità . Un nuovo inizio per un festival che celebra la rinascita e la comunità .

Di nuovo insieme per un nuovo inizio. Ecco la cifra distintiva del Todi Festival 2025, che dopo 10 anni ritrova la firma del suo storico fondatore, Silvano Spada (foto sopra). E da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre torna ad animare piazze e luoghi simbolo della città con oltre 50 eventi e più di 70 artisti, debutti nazionali e prime assolute in un meraviglioso impasto di prosa, musica, danza, incontri, mostre e libri. "Un evento di libertà , creatività e fantasia, intergenerazionale e interculturale, sofisticato e popolare allo stesso tempo" lo definisce Spada che ieri ha presentato il suo festival a Roma, al prestigioso OffOff Theatre da lui diretto, alla presenza del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, del vicepresidente della Regione Tommaso Bori ("L'Umbria conferma la sua vocazione a terra di cultura e meta sempre più ambita dai visitatori" ha detto) e di Chiara Cannizzaro, referente cultura e progetti speciali Enel, main sponsor...

