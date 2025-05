Todi Festival apre una finestra sul genere femminile il vicepresidente della Regione Tommaso Bori | Una manifestazione ricca di tradizione

Il Todi Festival si presenta come un'importante vetrina per il talento femminile, promuovendo opere e artisti che celebrano la cultura al femminile. Il vicepresidente della regione Tommaso Bori sottolinea l'importanza di questa manifestazione nel rafforzare l'appeal turistico dell'Umbria, rendendo la regione sempre più attrattiva per visitatori provenienti da ogni dove e contribuendo attivamente alla sua crescita economica e culturale.

"Con il Todi Festival l'Umbria conferma la sua vocazione a terra di cultura e meta sempre più ambita dai visitatori che arrivano nelle nostre città per seguire manifestazioni di grande interesse che non solo attirano pubblico, ma spingono l'economia e confermano la nostra regione come una delle...

