Tiziana Beghin | Sono a disposizione di Salis Genova guardi più all’Europa

Tiziana Beghin, ex eurodeputata M5S, sottolinea l'importanza di un'Europa più attenta alle esigenze locali, ponendo i municipi al centro dell'attenzione. Con competenza e determinazione, si impegna a riportare la centralità ai territori per ascoltare e rispondere al meglio alle istanze dei cittadini.

L’ex eurodeputata M5S: “Teniamo la barra dritta con competenza. Iniziamo riportando la centralità ai municipi per ascoltare i cittadini”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tiziana Beghin: “Sono a disposizione di Salis, Genova guardi più all’Europa”

