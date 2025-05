titolo e artista uguali ma in sedi diverse la contesa peggiora

L'articolo esplora la crescente tensione tra Aci Brescia e il Museo Mille Miglia, entrambi legati al prestigioso marchio della corsa. La disputa ruota attorno all'uso del titolo, complicata da problematiche legali e dalla resistenza del museo a modificare la propria denominazione. La situazione si aggrava dopo le polemiche legate alla Fondazione, rivelando un conflitto sempre più marcato tra le due entità.

Stesso titolo, stessa fotografa, sedi diverse. Dopo la vicenda della Fondazione, lo sfilacciamento dei rapporti tra Aci Brescia, proprietaria del marchio 1000 Miglia, e il Museo Mille Miglia – che continuerà a usare il nome fino al pronunciamento del Tar nonostante la diffida di Aci Brescia – diventa tangibile. Ieri pomeriggio a Palazzo Moca è stata inaugurata la mostra fotografica "Heart of the race – I meccanici della 1000 Miglia di Elizabeth Kahane", una sorta di anteprima della 1000 Miglia – dal 14 al 21 giugno – cui Aci, 1000 Miglia srl e Comune stanno lavorando per legare ulteriormente la Freccia Rossa alla città...