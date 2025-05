Tino Stefanini l’ex bandito della Comasina diventato Tiktoker a 72 anni e la petizione per la grazia a Vallanzasca NON PRENDERE

Scopri la sorprendente trasformazione di Tino Stefanini, ex bandito della Comasina, diventato TikToker a 72 anni, e la controversa petizione per la grazia a Vallanzasca. Una storia di redenzione e riflessione sulla scelta di investire nel cammino del cambiamento.

L’inventore del carcere “aperto” di Bollate Lucio Pagano ne apprezzava, ricambiato, l’intelligenza fuori dal comune. Un dono prezioso, diceva lui, ma male investito nel crimine, visti arresti e condanne. A pena scontata, mezzo secolo dietro le sbarre per furti, rapine e omicidio, Alfredo Santino Stefanini, per tutti Tino, sembra aver trovato il modo di mettere a frutto il suo sano e naturale talento. La libertà. A 72 anni, l’ex gangster della Comasina, unico superstite della banda più temuta d’Italia, insieme al capo Renato Vallanzasca e all’amico Osvaldo “Cico” Monopoli, capisce e cavalca i tempi che corrono, come se la lunghissima detenzione non lo avesse mai isolato dalla realtà là fuori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tino Stefanini, l’ex bandito della Comasina diventato Tiktoker a 72 anni e la petizione per la grazia a Vallanzasca NON PRENDERE

