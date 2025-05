Timeo Gasparri et dona ferentem

Nel contesto dell'ottava Commissione del Senato, si affaccia un nuovo progetto di legge sulla Rai, proposto da Gasparri, Rosso e Paroli. Questo intervento, targato Forza Italia, solleva interrogativi sulle reali intenzioni e sul futuro della nota emittente. Analizziamo le implicazioni e le reazioni suscitate da questa iniziativa legislativa.

Presso l'ottava Commissione del Senato si è aggiunto un nuovo progetto di legge sulla Rai: a firma di Gasparri, Rosso e Paroli. In effetti, proprio la bandierina di Forza Italia.

