Tim Summer Hits | il cast completo del grande evento di Piazza del Popolo

Il Tim Summer Hits torna a illuminare Piazza del Popolo a Roma con un lineup strepitoso di artisti pronti a far ballare il pubblico. Quest'anno, la conduzione è affidata ai carismatici Carlo Conti e Andrea Delogu. Scopri il cast completo di questo imperdibile evento estivo nel nostro articolo!

Anche quest'anno il Tim Summer Hits sarà a Piazza del Popolo a Roma ed è pronto ad accogliere tanti artisti che faranno ballare il pubblico. La conduzione sarà affidata a Carlo Conti e Andrea Delogu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tim Summer Hits: il cast completo del grande evento di Piazza del Popolo

