Tim Summer Hits 2025 | tutti i cantanti in piazza del Popolo

Preparati per il Tim Summer Hits 2025, che tornerà a Roma in piazza del Popolo con quattro imperdibili serate gratuite! Dal 7 al 10 giugno, Carlo Conti e Andrea Delogu guideranno un viaggio musicale con i grandi nomi della scena italiana. Scopriamo insieme chi saranno i protagonisti di questo attesissimo evento estivo!

Si scaldano i motori del Tim Summer Hits 2025 che torna a Roma, in piazza del Popolo, con quattro serate, ad ingresso gratuito. A condurre sul palcoscenico allestito nel cuore della Capitale saranno ancora Carlo Conti e Andrea Delogu, da sabato 7 a martedì 10 giugno. Chi sono i cantanti... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tim Summer Hits 2025: tutti i cantanti in piazza del Popolo

