TIM Summer Hits 2025 su Rai1 il cast | Lauro Annalisa Olly Trigno

Dalla suggestiva Piazza del Popolo, Carlo Conti e Andrea Delogu presentano i TIM Summer Hits 2025 su Rai1. L'evento musicale, gratuito e imperdibile, celebra l'estate romana con le performance di artisti del calibro di Lauro, Annalisa, Olly e Trigno. Scopri il cast completo delle quattro serate che promettono grandi emozioni e le hit più amate del momento!

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono da Piazza del Popolo i TIM Summer Hits, ecco il cast completo delle quattro serate in onda su Rai1. Inizia l’estate e Roma torna ad accogliere le grandi hit del momento e le grandi stelle del panorama musicale con le quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu saranno anche quest’anno alla guida di questo grande spettacolo che sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno porterà i successi più cantati e i volti più amati della musica in Piazza del Popolo a Roma, ancora una volta grande protagonista della colonna sonora dell’estate 2025. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - TIM Summer Hits 2025 su Rai1, il cast: Lauro, Annalisa, Olly, Trigno

