Tim Summer Hits 2025 da giugno su Rai 1 | quali cantanti parteciperanno le date di messa in onda

Sono stati svelati oggi in conferenza stampa i nomi dei cantanti che prenderanno parte al Tim Summer Hits 2025, che andrà in onda su Rai 1 tra giugno e luglio Per il quarto anno consecutivo l'estate della RAI si accende grazie al Tim Summer Hits, l'evento musicale, organizzato da TIM, che, per il secondo anno, si svolgerà interamente a Roma, dalla cornice di Piazza del Popolo. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, si svolgerà nella Città Eterna, live, da sabato 7 a martedì 10 giugno, ma verrà mandato in onda su Rai 1 solo successivamente. A salire sul palco saranno oltre 80 artisti, e a quelli già annunciati potrebbero via via aggiungersi diverse sorprese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it