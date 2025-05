TIM Summer Hits 2025 con Carlo Conti e Andrea Delogu | quando e dove si terranno i concerti e quando vederli in tv Ecco il cast di cantanti

L'estate 2025 si preannuncia rovente con il ritorno del TIM Summer Hits a Roma! Quattro serate imperdibili, condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu, offriranno la migliore musica del momento in un evento ad ingresso gratuito. Scopri date, location e il cast stellare di cantanti che animeranno il palco, oltre alle informazioni su come seguirlo in TV. Non perdere l'occasione di vivere emozioni uniche!

Con l'arrivo dell'estate torna a Roma il TIM Summer Hits 2025,  con quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, con le grandi stelle del panorama musicale che proporranno le loro hit. Carlo Conti e Andrea Delogu saranno anche quest'anno alla guida di questo grande spettacolo che sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno porterà i successi più cantati e i volti più amati della musica in Piazza del Popolo a Roma, ancora una volta grande protagonista della colonna sonora dell'estate 2025. TIM Summer Hits 2025: quando in tv e cast cantanti. Presentata questa mattina a Roma la quarta edizione del TIM Summer Hits 2025.

