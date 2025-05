TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo | date e presentatori ufficiali

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con il ritorno di TIM Summer Hits a Roma! Dal 7 al 10 giugno, Piazza del Popolo ospiterà un evento musicale gratuito che metterà in scena i nomi più in voga della musica italiana. Scopri le date e i presentatori ufficiali di questa straordinaria manifestazione, un'iniziativa di Rai Pubblicità e TIM che promette emozioni e spettacolo.

E' tutto pronto per il grande ritorno di TIM Summer Hits a Roma. Dal 7 al 10 giugno torna in Piazza del Popolo l'evento musicale estivo gratuito che porterà sul palco allestito appositamente molti artisti in voga del panorama italiano. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale. TIM Summer Hits 2025, i possibili conduttori. Dal 7 al 10 giugno 2025 torna a Piazza del Popolo a Roma TIM Summer Hits 2025 che anche quest'anno si preannuncia un'edizione strepitosa e unica. Alla conduzione, sarebbero stati confermati Carlo Conti e Andrea Delogu...