Tifosi del Napoli aggrediti a Roma | ? Non dovete festeggiare a casa nostra

Il 24 maggio, festeggiare lo scudetto del Napoli a Roma si è trasformato in un incubo per un tifoso partenopeo, aggredito in piazza del Popolo. L'episodio ha suscitato shock e delusione, mettendo in luce le tensioni tra diverse tifoserie. Questa storia evidenzia le sfide di un ambiente calcistico infiammato da rivalità, dove la celebrazione del successo diventa un atto di coraggio.

"Scioccato e deluso". A distanza di pochi giorni ha ancora davanti agli occhi i momenti di paura vissuti in piazza del Popolo a Roma. La sua colpa quella di festeggiare lo scudetto del Napoli. La vittima, che vive da anni nella Capitale, intorno all'una del 24 maggio è stato avvicinato da un. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tifosi del Napoli aggrediti a Roma:?"Non dovete festeggiare a casa nostra"

Napoletani aggrediti a PARMA durante la festa scudetto ??