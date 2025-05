Tifosi del Napoli aggrediti a Roma mentre festeggiano lo scudetto | “Togli la bandiera o vi accoltelliamo”

Un episodio di violenza ha macchiato la festa dei tifosi del Napoli a Roma, dove alcuni sostenitori, celebrando lo scudetto, sono stati aggrediti da un gruppo di otto ragazzi. Le minacce e il pestaggio di un giovane, costretto a subire l'atto di vandalismo, hanno portato alla denuncia ai carabinieri. Scopri di più su questo triste evento che ha offuscato una giornata di gioia.

Una della aggressioni è stata denunciata ai carabinieri. Un giovane è stato accerchiato da un gruppo di otto ragazzi che lo hanno picchiato e strappato la bandiera del Napoli per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Tifosi del Napoli aggrediti a Roma mentre festeggiano lo scudetto: “Togli la bandiera o vi accoltelliamo”

