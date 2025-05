Tifosi del Napoli aggrediti a Roma | Dateci la sciarpa o vi accoltelliamo

Durante le celebrazioni per il trionfo dello Scudetto, i tifosi del Napoli sono stati vittime di un'aggressione a Roma, dove un gruppo di sostenitori si era riunito in piazza del Popolo. Gli attimi di festa si sono trasformati in violenza, con minacce inquietanti rivolte ai tifosi azzurri. In questo articolo, analizziamo gli incidenti che hanno macchiato una giornata di gioia calcistica.

La festa Scudetto del Napoli ha coinvolto migliaia di tifosi azzurri in tutta Italia. Non sono, tuttavia, mancati episodi di violenza. A Roma, in particolare, in piazza del Popolo, si era radunato un gruppo di sostenitori azzurri per festeggiare lo storico traguardo, si sono verificati gravi atti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tifosi del Napoli aggrediti a Roma: "Dateci la sciarpa o vi accoltelliamo"

Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo. Con lui finisce sempre allo stesso modo (Guardian) - Il rapporto tra Antonio Conte e i tifosi del Napoli è caratterizzato da una fredda distanza, come sottolineato da Jonathan Wilson sul Guardian. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Tifosi del Napoli aggrediti a Roma: Non dovete festeggiare a casa nostra; Tifosi napoletani aggrediti a Verona mentre festeggiano il quarto scudetto; Rissa durante i festeggiamenti per il Napoli, 20enne accoltellato mentre tentava di sedarla; Scontri e aggressione tra Aversa e Teverola dopo Real Normanna-Nola: Daspo per quattro ultras. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tifosi del Napoli aggrediti a Roma: "Non dovete festeggiare a casa nostra" - La vittima accerchiata e colpita a piazza del Popolo. Un episodio analogo sarebbe accaduto ad altri cinque supporter partenopei ... 🔗Segnala romatoday.it

Tifosi del Real Sociedad aggrediti a Roma: un ultrà della Lazio arrestato e quattro denunciati - Il sindaco di Roma, Gualtieri: aggressione a tifosi spagnoli offende la città "Le immagini delle aggressioni di ieri sera a Roma nei confronti dei tifosi spagnoli sono vergognose e inaccettabili. 🔗rainews.it scrive

Tensione prima di Parma-Napoli: tifosi azzurri aggrediti - Tensione altissima prima del match al Tardini tra Parma e Napoli: intimidazioni e aggressione contro i napoletani La partita valida per la trentasettesima giornata di campionato, che può valere uno Sc ... 🔗Riporta informazione.it