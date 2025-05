thunderbolts delude il botteghino dei marvel studios

"Thunderbolts", l'ultimo capitolo dell'universo Marvel, ha deluso le aspettative al botteghino, segnando il secondo peggior risultato nella storia del franchise. Nonostante le recensioni favorevoli della critica, il film ha incassato solo circa 355 milioni di dollari, sollevando interrogativi sulla direzione futura dei Marvel Studios e sull'appeal delle nuove proposte al pubblico.

Performance deludente di Thunderbolts al botteghino: il secondo peggior risultato dell’universo Marvel. Il film Thunderbolts, nonostante le aspettative e un’accoglienza positiva da parte della critica, ha registrato risultati commerciali insoddisfacenti. Con un incasso complessivo di circa 355 milioni di dollari, si colloca come il secondo peggior esito finanziario tra i titoli del Marvel Cinematic Universe (MCU). Solo The Marvels, con 206 milioni di dollari, ha fatto peggio. Analisi delle cause del flop al box office. Il calo di performance si evidenzia ulteriormente considerando che Thunderbolts è stato rapidamente eliminato dalle sale in diversi paesi, senza poter sfruttare un’ultima finestra di incassi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it