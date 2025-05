Thunderbolts che disastro | è il secondo peggior incasso Marvel ecco quanti milioni farà perdere allo studio

"Thunderbolts", il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, si è rivelato un disastro al botteghino, diventando il secondo peggior incasso della storia Marvel. Nonostante le recensioni positive, il film non è riuscito a risollevare le sorti finanziarie dello studio, con perdite milionarie in vista. Scopriamo le cause di questo controverso esito e le implicazioni per il futuro del franchise.

Nonostante le recensioni ampiamente positive, l'ultimo film dei Marvel Studios non è riuscito a invertire la tendenza al box-office Thunderbolts dei Marvel Studios è stato inizialmente considerato come un importante tassello della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, una storia più cupa e corale con una schiera di antieroi guidati dalla Yelena Belova di Florence Pugh, tuttavia, il responso al box-office non è andato come i Marvel Studios speravano. Sostenuto da un cast di alto profilo e da una narrazione che prometteva di esplorare le aree moralmente grigie del MCU, il film avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta sia commerciale che creativo... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Thunderbolts, che disastro: è il secondo peggior incasso Marvel, ecco quanti milioni farà perdere allo studio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thunderbolts, che disastro: è il secondo peggior incasso Marvel, ecco quanti milioni farà perdere allo studio - Thunderbolts dei Marvel Studios è stato inizialmente considerato come un importante tassello della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, una storia più cupa e corale con una schiera di antieroi guidat ... 🔗Si legge su msn.com

Thunderbolts* potrebbe evitare il flop: ecco quanto manca per rientrare delle spese - Thunderbolts* sembra vicino ad evitare il flop: difficilmente, però, il film Marvel verrà ricordato come un successo al box-office ... 🔗Segnala cinema.everyeye.it

Thunderbolts, i nuovi anti-eroi della Marvel: «Un cattivo non sa di esserlo. Pensa di fare la cosa giusta» - Florence Pugh si mette a ridere insieme ai suoi colleghi quando commenta la prima scena di “Thunderbolts”, pellicola ... in cui si getta nel vuoto dal secondo edificio più alto del mondo. 🔗Lo riporta leggo.it

160.000 evacuati | I quartieri fantasma radioattivi di Fukushima