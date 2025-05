Thor e i suoi villain più forti di Stan Lee | la classifica dei poteri fisici

Nel vasto universo Marvel, i villain di Thor si ergono come simboli di potenza e sfide epiche. Questo articolo esplora i nemici più forti creati da Stan Lee, analizzando i loro poteri fisici e il legame unico con il dio del tuono. Scopriamo insieme chi sono questi antagonisti che hanno segnato la storia dei fumetti e il destino di Thor.

Il mondo dei fumetti Marvel è popolato da personaggi e nemici che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del comics. Tra questi, alcuni villain si distinguono per la loro forza e il legame personale con il dio del tuono, Thor. Questa analisi si concentra sui più potenti antagonisti introdotti da Stan Lee, escludendo sorceri come Loki o Enchantress, e privilegiando quelli con una connessione duratura al protagonista. La selezione prende in considerazione esclusivamente la potenza fisica e le relazioni storiche, offrendo un quadro completo delle minacce più temibili affrontate dal Dio del Tuono. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it