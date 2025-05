The Testaments | tutto sul sequel di The Handmaid' s Tale chi torna la trama e quando esce

Con l'uscita dell'ultimo episodio di "The Handmaid's Tale", Gilead ha chiuso i battenti, ma l'universo distopico delle ancelle non è finito. "The Testaments", il sequel della serie di Hulu, promette di approfondire ulteriormente le avventure dei personaggi amati dai fan. Scopriamo insieme chi torna, la trama e la data di uscita di questo attesissimo nuovo capitolo.

Con l'uscita dell'ultimo episodio di The Handmaid's Tale 6 abbiamo detto addio a Gilead, ma non per sempre. Ebbene sì perché la storia delle ancelle raccontata dalla serie Hulu con Elisabeth Moss per ben sei stagioni è destinata a continuare. Lo farà con una serie sequel ispirata al secondo... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - The Testaments: tutto sul sequel di The Handmaid's Tale, chi torna, la trama e quando esce

Le notizie più recenti da fonti esterne

The Handmaid’s Tale 6, recensione del finale di serie: il Racconto dell’Ancella è una storia “epocale”; Il Racconto dell’Ancella è Finito, Ma June Tornerà nel sequel diretto “The Testaments”?; The Testaments: Bruce Miller svela collegamenti col finale Handmaid’s Tale e ritorni cast; The Testaments | Bruce Miller svela collegamenti col finale Handmaid’s Tale e ritorni cast. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Come la fine di The Handmaid's Tale si ricollega al sequel The Testaments - È giunta alla fine anche The Handmaid's Tale. La serie distopica tratta dal romanzo del 1985 Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood è diventata un cult grazie alle sue sei stagioni, ma ora è arri ... 🔗wired.it scrive

"The Testaments": tutto quello che sappiamo sul sequel di "The Handmaid's Tale" - Il prossimo progetto sarà The Testaments, un adattamento del sequel di The Handmaid's Tale di Atwood, pubblicato nel 2019, più di trent'anni dopo il suo predecessore. The Testaments è ... 🔗Da elle.com

The Testaments, ordinato ufficialmente il sequel di The Handmaid's Tale: La prima foto del cast - The Testaments, based on Margaret Atwood's sequel to The Handmaid's Tale ... Per queste giovani donne, crescere a Gilead è tutto ciò che hanno mai conosciuto. Non avevano ricordi tangibili ... 🔗Come scrive comingsoon.it

Margaret Atwood On The Sequel To 'The Handmaid's Tale' | TIME