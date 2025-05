The Sandman 2 | le prime foto mostrano Puck Distruzione e gli altri nuovi volti della nuova stagione

Netflix ha svelato le prime immagini della seconda stagione di The Sandman, offrendo uno sguardo ai nuovi personaggi e alle trasformazioni degliDifficulty existing protagonisti. Tra le novità , spiccano le interpretazioni di Jack Gleeson come Puck e Barry Sloane nei panni di Distruzione, alimentando l'attesa per il ritorno di questa amata serie fantasy.

Netflix ha diffuso le prime foto della seconda stagione di The Sandman, rivelando il look di Jack Gleeson nei panni di Puck e Barry Sloane nel ruolo di Distruzione. Mentre cresce l'attesa per il ritorno di The Sandman, Netflix ha rilasciato un primo sguardo ufficiale ad alcuni dei nuovi personaggi che faranno il loro debutto nella seconda - e ultima - stagione della serie tratta dal celebre fumetto di Neil Gaiman. Le immagini, pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly, mostrano Jack Gleeson nei panni dell'astuto Puck e Barry Sloane nel ruolo di Distruzione (Destruction), uno degli ultimi fratelli a entrare in scena, insieme ad altri nuovi volti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Sandman 2: le prime foto mostrano Puck, Distruzione e gli altri nuovi volti della nuova stagione

