The Pickup | data di uscita e prime immagini della nuova commedia con Eddie Murphy e Pete Davidson

Scopri tutto sulla nuova commedia d’azione "The Pickup" con Eddie Murphy e Pete Davidson, in arrivo su Amazon Prime Video. Leggi le prime immagini ufficiali e conosci la data di uscita di questa attesa produzione, promettente risate e avventure assicurate.

Amazon Prime Video annuncia l'arrivo di The Pickup, nuova action comedy con Eddie Murphy e Pete Davidson: ecco le prime immagini ufficiali. La nuova commedia d'azione The Pickup, con protagonisti Eddie Murphy e Pete Davidson, ha finalmente una data d'uscita. Il film, prodotto da Amazon MGM Studios con la regia di Tim Story, debutterà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 6 agosto 2025. Scritto da Kevin Burrows e Matt Mider, The Pickup vanta un cast ricco che include, oltre a Murphy e Davidson, anche Eva Longoria, Keke Palmer, Ismael Cruz Córdova, Jack Kesy, Andrew Dice Clay, Marshawn Lynch e Joe "Roman Reigns" Anoa'i. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Pickup: data di uscita e prime immagini della nuova commedia con Eddie Murphy e Pete Davidson

