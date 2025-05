The Morning Show la quarta stagione debutta a settembre | arrivano le prime immagini

La quarta stagione di "The Morning Show" debutta su Apple TV+ il 17 settembre, con episodi settimanali fino al 19 novembre. Le prime immagini rivelate offrono un'anteprima delle dinamiche della redazione, ora trasformata dalla fusione UBA-NBN. Scopriamo insieme cosa ci attende in questo atteso ritorno, ricco di intrighi e colpi di scena.

Apple TV+ ha svelato un’anteprima della quarta stagione di “The Morning Show”, che debutterĂ il 17 settembre, con nuovi episodi in arrivo ogni settimana fino al 19 novembre. La sinossi ufficiale della quarta stagione di “The Morning Show” recita: “ Con la fusione UBA-NBN completata, la redazione deve confrontarsi con nuove responsabilitĂ , motivazioni nascoste e la natura sfuggente della veritĂ in un’America polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si fa a sapere cosa è realmente vero? “. Il cast della serie di Apple TV+ include Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e Jon Hamm. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Morning Show, la quarta stagione debutta a settembre: arrivano le prime immagini

