The Morning Show | la pluripremiata serie torna con la quarta stagione

La tanto attesa quarta stagione di The Morning Show sta finalmente tornando, portando ancora una volta sullo schermo il talento di Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. Apple TV+ ha svelato le prime immagini di questa nuova puntata, promettendo emozioni e sorprese per i fan della pluripremiata serie.

Apple TV+ ha svelato oggi le prime immagini della quarta attesissima stagione di The Morning Show, la serie pluripremiata e di grande successo con protagoniste e produttrici esecutive Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, insieme alla showrunner e produttrice esecutiva Charlotte Stoudt e alla regista e produttrice esecutiva Mimi Leder. La quarta stagione sarà composta da 10 episodi e farà il suo debutto il 17 settembre con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio ogni settimana fino al 19 novembre. La quarta stagione di The Morning Show è ambientata nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

The Morning Show 4 | La serie Apple TV+ da settembre con i nuovi episodi - La quarta stagione di "The Morning Show" debutterà su Apple TV+ a settembre, portando con sé nuove avventure e sfide per i protagonisti interpretati da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

The Morning Show 4 , Jennfer Aniston e Reese Witherspoon in arrivo a settembre: le prime foto e data d'uscita - The Morning Show 4, l'attesa nuova stagione della pluripremiata serie in arrivo su Apple TV+ con due new enrty nel cast, Marion Cotillard e Jeremy Irons ... 🔗Si legge su vogue.it

The Morning Show – Stagione 4: le prime immagini e la data d’uscita dei nuovi episodi della serie Apple TV+ - La quarta stagione di The Morning Show è ambientata due anni dopo gli eventi della terza stagione: ecco le prime immagini ufficiali! 🔗Secondo cinematographe.it

“The Morning Show”, la quarta stagione della serie cult di Apple TV+ con Jennifer Aniston da settembre - Apple TV+ ha svelato oggi le prime immagini della quarta attesissima stagione di “ The Morning Show ”, la serie pluripremiata e di grande successo con protagoniste e produttrici esecutive Reese ... 🔗teleblog.it scrive