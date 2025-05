The Morning Show 4 | svelata la data di uscita e le prime immagini ufficiali

La quarta stagione di "The Morning Show", con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, debutterà su Apple TV+ a settembre. Insieme a un cast stellare che include Marion Cotillard e Jeremy Irons, la serie si prepara a sorprendere il pubblico con nuove trame e dinamiche. Scopriamo insieme la data di uscita e le prime immagini ufficiali di questo atteso ritorno.

La quarta stagione della serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon arriva su Apple TV+ a settembre: nel cast anche Marion Cotillard e Jeremy Irons. Dopo tre stagioni di successo, The Morning Show si prepara a tornare con un nuovo capitolo. Apple TV+ ha ufficializzato la data di uscita della quarta stagione, accompagnata dalle prime immagini in anteprima che rivelano qualche dettaglio sul tono e i volti della nuova trama. La nuova stagione debutterà il 17 settembre, con un episodio a settimana fino al 19 novembre, per un totale di 10 puntate. Accanto alle protagoniste storiche Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, il cast si arricchisce di nuovi ingressi di peso: tra le novità spiccano due Premi Oscar, Marion Cotillard e Jeremy Irons, affiancati da Aaron . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Morning Show 4: svelata la data di uscita e le prime immagini ufficiali

