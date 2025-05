The Last of Us e il viaggio al termine della civiltà

"The Last of Us", la celebre serie HBO ispirata all'omonimo videogioco di Naughty Dog, ha concluso la sua seconda stagione, sollevando un acceso dibattito tra fan e critici. Questo articolo esplora come il viaggio dei protagonisti rispecchi il declino della civiltà, approfondendo i temi di survivalismo e umanità in un mondo post-apocalittico. Scopriamo insieme l'impatto culturale e narrativo di questo fenomeno televisivo.

Roma, 28 mag – La fortunata serie targata HBO tratta dall’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog è arrivata, tra discussioni e polemiche, alla conclusione della seconda stagione. Un prodotto che, soprattutto grazie all’enorme successo della prima stagione, ha innegabilmente proiettato un immaginario ricco e complesso all’attenzione del grande pubblico riuscendo ad uscire dalla “nicchia” videoludica. Per giocatori e appassionati The Last of Us non è per nulla una novità, anzi: un cult imprescindibile nel mondo del gaming considerato un vero e proprio capolavoro ormai da anni. The Last of Us riattiva archetipi di forza, tribalismo e gerarchia... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - The Last of Us e il viaggio al termine della civiltà

