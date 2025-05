The Last of Us 2 le reazioni del pubblico dopo il divisivo finale | Un insulto ai fan

Il finale della seconda stagione di "The Last of Us 2" ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan, aumentando le polemiche già presenti attorno a una stagione poco apprezzata. In questo articolo, esploreremo le opinioni degli spettatori, molti dei quali hanno definito il finale un vero e proprio "insulto", e analizzeremo le reazioni che hanno invaso i social media.

Il responso del pubblico non si è fatto attendere dopo la messa in onda del finale di una stagione già poco apprezzata nel complesso Il finale della seconda stagione di The Last of Us è stato così divisivo che come capita regolarmente ha spinto i fan a riversarsi sui social media per esprimere le loro opinioni più disparate sulla serie fino ad ora. Su X, infatti, vari utenti hanno espresso una serie di opinioni diverse sul finale di stagione, andato in onda domenica scorsa. Mentre alcuni hanno mostrato il loro generale sostegno per la direzione intrapresa dagli autori, altri si sono spinti a descriverlo come semplicemente "insoddisfacente" o "il peggior finale di stagione possibile". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Last of Us 2, le reazioni del pubblico dopo il divisivo finale: "Un insulto ai fan"

