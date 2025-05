The Last of Us 2 | e se alla serie mancasse lo sporco sotto alle unghie?

La seconda stagione di "The Last of Us" su HBO si chiude con dibattiti accesi, evidenziando come le scelte narrative possano attenuare la profondità del videogioco originale. Se il "sporco sotto le unghie" è assente, la serie rischia di banalizzare una storia intensa e complessa. Analizziamo le differenze e il loro impatto sulla fruizione della trama, in un viaggio che invita a riflettere su cosa significhi davvero raccontare questa storia.

Sì chiude la stagione 2 dello show HBO, un blocco di puntate in cui le differenze principali dal videogame tendono a banalizzare la narrazione e la struttura stessa della storia. What a difference a day makes, 24 little hours cantava Dinah Washington. What a difference a bullet makes, potremmo cantare riadattando il testo della celeberrima canzone al finale di The Last of Us stagione 2. Un proiettile sparato da Ellie ad Owen che finisce per uccidere anche una ragazza che, di lì a poco, avrebbe dato luce a una nuova vita in un mondo derelitto e putrefatto che può sperare di "resistere e sopravvivere", e magari diventare migliore del precedente, solo grazie alle nuove persone arrivate dopo gli ultimi di noi...

