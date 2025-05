The Hollow men | l' horror vacui di Giulia Cenci in mostra a Palazzo Strozzi

L'esposizione "The Hollow Men" di Giulia Cenci a Palazzo Strozzi offre un'affascinante riflessione sul tema dell'assenza e del vuoto. Con opere che evocano figure scheletriche simili a lupi, l'artista toscana esplora il confine tra umanità e animalità , stimolando una profonda meditazione sul silenzio e sull'immobilità . Attraverso questa mostra, Cenci invita lo spettatore a confrontarsi con le tensioni tra pensiero, azione e il mister

Firenze, 28 maggio 2025 - Ei fu. Siccome immobile. Perché proprio come il Cinque Maggio di Manzoni, l'arte della toscana Giulia Cenci evoca silenzio e assenza. Di moto, di pensiero, di vita. Figure scheletriche che somigliano a lupi ma richiamano anatomie umane: testa e mani, pensiero e azione, assemblati e ammassati in uno spazio angusto, quasi claustrofobico, che si estende in verticale, ma li schiaccia in orizzontale, condannandoli alla propria fragilità di "enti" vuoti, sospesi tra naturale e artificiale, passato e presente, memoria e oblio. Non può essere quindi una scelta casuale se il suo progetto site specific che inaugura oggi nel nuovo spazio espositivo di Palazzo Strozzi per talenti emergenti "Project Space" si ispiri proprio ad una poesia di Thomas S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - The Hollow men: l'horror vacui di Giulia Cenci in mostra a Palazzo Strozzi

