The Handmaid' s Tale

In "The Handmaid's Tale," la società americana è ridotta a un regime totalitario di Gilead, dove una guerra civile segna l'inizio di un'era di oppressione femminile. In questo contesto distopico, i diritti delle donne vengono cancellati: dall'istruzione alla libertà di parola, ogni aspetto della loro vita è controllato, portando a un drammatico sfruttamento e privazione della libertà.

Cosa riportano altre fonti

