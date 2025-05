The Gentlemen 2 | entrano nel cast Benedetta Porcaroli Michele Morrone e Sergio Castellitto

"The Gentlemen 2" si prepara a tornare sullo schermo con un cast rinnovato e intrigante, che include talenti italiani come Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. La serie, diretta da Guy Ritchie, continua a mescolare azione e dark comedy, promettendo nuove avventure e sorprese per i fan. Scopriamo insieme le novità che ci riserva questo attesissimo secondo capitolo!

