The Gentleman 2 tre attori italiani nel cast tra cui Michele Morrone

La seconda stagione di "The Gentlemen," la serie crime di Guy Ritchie per Netflix, si arricchisce con l'entrata in scena di tre talentuosi attori italiani, tra cui Michele Morrone. Le riprese sono ufficialmente cominciate nel Regno Unito, promettendo di portare il fascino e l'azione già protagonisti della prima stagione a un livello ancora più avvincente. Scopri di più sulle novità e l'evoluzione della trama!

È stato annunciato il cast completo della seconda stagione della serie Netflix firmata Guy Ritchie: tra le new entry anche tre eccellenze italiane. Le riprese della seconda stagione di The Gentlemen, la serie crime creata da Guy Ritchie per Netflix, sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito. In occasione del primo ciak, è stato anche svelato il cast completo, che include alcune novità di rilievo per il pubblico italiano: tra i nuovi volti della stagione ci sono Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha confermato il ritorno di Theo James (The White Lotus), Kaya Scodelario (Crawl, Senna) e Daniel Ings (The Crown), insieme a Joely Richardson, Ray Winstone, Vinnie Jones, Jasmine Blackborrow, Michael Vu, Harry Goodwins, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Gentleman 2, tre attori italiani nel cast, tra cui Michele Morrone

