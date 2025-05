The Choice of Staying | il documentario di Mattia Mura disponibile su Prime Video Italia

Scopri "The Choice of Staying", il documentario di Mattia Mura disponibile su Prime Video Italia, che esplora la misteriosa comunità spirituale di Damanhur. Attraverso un viaggio coinvolgente, il regista toscano rivela le dinamiche e le esperienze di coloro che scelgono di vivere in questo luogo unico, invitando a riflettere sulle scelte di vita e sulle connessioni spirituali.

Disponibile su Prime Video Italia The Choice of Staying, documentrio del regista Mattia Mura che fa luce sulla misteriosa comunità spirituale di Damanhur. Cosa accade quando una filmmaker svedese, arrivata in Italia per girare un documentario, decide di non andarsene più? la risposta nel film che indaga su una delle comunità più misteriose e discusse d'Europa: Damanhur, insediamento spirituale nelle Alpi piemontesi, noto per aver costruito i Templi dell'Umanità, il più grande complesso sotterraneo artistico-spirituale al mondo.

The Choice of Staying Trailer | documentary about Damanhur