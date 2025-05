The Agency 2 Michael Fassbender torna a spiare! Data di uscita trama e cast stellare

La seconda stagione di "The Agency" con Michael Fassbender è in produzione, promettendo nuovi intrighi e colpi di scena nel mondo del spionaggio. La serie, già apprezzata per la sua intensità e trama avvincente, introduce nuovi personaggi che arricchiranno la narrazione. Preparati a immergerti in un'avventura avvincente, mentre esploriamo date di uscita, trama e un cast stellare che promette di sorprendere!

La serie spy di successo con Michael Fassbender, The Agency, è ufficialmente in produzione per la seconda stagione! Scopri cosa ci aspetta tra intrighi internazionali e nuovi personaggi... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - The Agency 2, Michael Fassbender torna a spiare! Data di uscita, trama e cast stellare

