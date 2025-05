tg news – 28 5 2025

Nel notiziario odierno, ci occupiamo di tragici eventi, come l'omicidio di una 14enne ad Afragola e il caso di una escort scomparsa cui è collegato un avvocato calabrese. Inoltre, il Vicepremier Tajani richiede una cessazione delle ostilità in Israele, mentre Merz si impegna a supportare Kiev con armamenti avanzati. Infine, la Cei rivela 115 presunte vittime di abusi nel 2023-24.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Uccisa dall'ex fidanzato la 14enne di Afragola – Merz: "Aiuteremo Kiev anche con armi a lungo raggio" – Cei, 115 presunte vittime di abusi nel 2023-24 – Tajani in Parlamento: "Israele si fermi" – Escort scomparsa, indagato avvocato calabrese – Uomo trovato morto in casa a Bologna, fermata la moglie – Sito dell'Agenzia delle Entrate ancora in tilt – Editoria, l'Italpress cresce all'estero. Accordo con China Media Group – Previsioni 3B Meteo 29 Maggio