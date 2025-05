Test di Medicina come sarà | Tre esami scritti da 45 minuti dopo due mesi di corsi

A dicembre, circa 60.000 aspiranti medici affronteranno il nuovo test di ammissione alla facoltà di Medicina, composto da tre esami scritti di 45 minuti. Questa prova, introdotta dalla recente riforma Bernini, segna un momento fondamentale nella selezione degli studenti per uno dei corsi di laurea più desiderati, segnando un cambiamento significativo nel panorama educativo italiano. Scopriamo insieme le novità e le implicazioni di questo esame.

Tra la fine di novembre e i primi di dicembre, circa 60mila aspiranti medici affronteranno la nuova prova di ammissione alla facoltà di Medicina. Un esame che, alla luce della nuova riforma Bernini, segna un passaggio cruciale nella selezione degli studenti per uno dei corsi di laurea più ambiti, ma ancora a numero chiuso. Secondo le anticipazioni che filtrano dal ministero, riportate dal Corriere della Sera, la riforma «prevederà tre esami scritti, ciascuno della durata di 45 minuti, da sostenere in contemporanea in tutta Italia, dopo due mesi di lezioni propedeutiche del famoso semestre aperto a tutti»... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Test di Medicina, come sarà: «Tre esami scritti da 45 minuti dopo due mesi di corsi»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

