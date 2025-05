Terrorismo allerta 2 per chi viaggia in Italia | l' avviso degli USA

Gli Stati Uniti hanno innalzato il livello di allerta terrorismo per i viaggiatori in Italia da 1 a 2 su 4, evidenziando potenziali rischi di attacchi in luoghi affollati e simbolici. Questo avviso concerne anche altri paesi europei, tra cui Francia, Germania e Spagna. Il Dipartimento di Stato ha fornito raccomandazioni per garantire la sicurezza dei turisti in viaggio verso queste destinazioni.

Il Dipartimento di Stato americano ha alzato da 1 a 2 su 4 il livello di allerta terrorismo per chi viaggia in Italia, citando rischi legati a possibili attacchi in luoghi affollati e simbolici. La stessa allerta è stata diramata anche per Francia, Germania e Spagna. Tra le raccomandazioni agli statunitensi: iscriversi al programma Step, seguire i media locali e avere un piano d’emergenza. Le autoritĂ italiane, pur prendendo atto della segnalazione, rassicurano: nessun obiettivo concreto o minaccia attuale, e sottolineano l’efficacia del nostro sistema di prevenzione coordinato dal Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terrorismo, allerta 2 per chi viaggia in Italia: l'avviso degli USA

"Pericolo terrorismo", gli Usa lanciano l'allerta per i turisti: i luoghi a rischio - Il Dipartimento di Stato americano ha recentemente emesso un’allerta per i turisti statunitensi diretti in Italia, segnalando un potenziale rischio di terrorismo. 🔗continua a leggere

