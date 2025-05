Terribile incidente | Andrea Coccia morto in moto a 26 anni

Un tragico incidente ha colpito l’Umbria, portando alla morte Andrea Coccia, 26enne motociclista originario di Foligno. La tragedia è avvenuta lunedì sera lungo la vecchia SS77, tra Colle San Lorenzo e Pale. A lanciare l’allerta ai soccorsi è stato un automobilista di passaggio che ha assistito alla scena, gettando un'ulteriore luce sulla drammaticità della situazione stradale locale.

Foligno (Perugia), 28 maggio 2025 – Una nuova tragedia sulle strade dell’Umbria. A perdere la vita Andrea Coccia, classe 1999, a bordo di una moto, lungo la vecchia SS77, tra Colle San Lorenzo e Pale di Foligno. L’incidente lunedì sera. A chiamare i soccorsi un automobilista in transito, che si è accorto dell’incidente. Sulle cause dello schianto è ancora tutto da indagare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118. Una volta sul posto però, questi, si sono resi conto che non c’era nulla da fare. Da una prima ricostruzione, emerge che non ci sono elementi che possano far parlare del coinvolgimento di terze persone... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terribile incidente: Andrea Coccia, morto in moto a 26 anni

