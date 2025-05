Terremoto in Terre d’Oltrepò | Subito l’assemblea per la sfiducia

L'assembla di Terre d'Oltrepò è convocata per discutere un voto di sfiducia contro l'amministrazione in carica, sollevando timori tra i soci riguardo alla tutela dei risultati ottenuti con anni di lavoro. La situazione si fa tesa, mentre le preoccupazioni aumentano su come le decisioni attuali potrebbero compromettere il futuro dell'organizzazione.

"Temiamo che il frutto di una vita di lavoro possa dissolversi per la condotta dell’amministrazione in carica". I soci di Terre d’Oltrepò che la scorsa settimana hanno protocollato una richiesta di assemblea per voto di sfiducia, sono preoccupati. "L’assemblea non è stata a quanto ci risulta calendarizzata – scrivono in un comunicato –. La situazione è preoccupante. Col passaparola abbiamo raccolto 107 firme, oltre il doppio delle 51 necessarie per legge e lo abbiamo fatto in un giorno nonostante l’enorme lavoro che noi agricoltori abbiamo in questo periodo". Nel gruppo che rappresenta l’eccellenza della scena vitivinicola volano gli stracci... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it