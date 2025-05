Terremoto Fiorentina Palladino pronto a dimettersi | scenario clamoroso

Scenari sorprendenti in casa Fiorentina, dove Raffaele Palladino potrebbe presentare le dimissioni. Dopo la qualificazione in Conference League, la dirigenza viola si prepara a movimentare il mercato, ma le recenti indiscrezioni su Palladino, che potrebbe lasciare il club, gettano un'ombra sul futuro della squadra. Gli sviluppi degli ultimi giorni promettono di tenere i tifosi con il fiato sospeso.

Novità shock in casa Viola, l'indiscrezione apre le porte alle presunte dimissioni di Raffaelle Palladino. La Fiorentina è reduce dalla qualificazione in Conference League strappata dalle mani dei laziali e inizia a muoversi nel campo del mercato. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, sono emerse diverse ipotesi. Il caso del riscatto dell'islandese Gudmundsson e quello di Colpani, in prestito dal Monza, sono i temi più caldi. Novità anche dal mondo dirigenziale e societario del club Viola, tra cui il rinnovo del direttore tecnico Roberto Goretti. Tra le tante notizie, però, nelle ultime ore è arrivata una svolta clamorosa pronta a sconvolgere i piani del club: Raffaele Palladino avrebbe deciso di dimettersi.