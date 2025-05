Terremoto Fiorentina Palladino dà le dimissioni | cosa succede adesso

Un mese dopo il rinnovo, il tecnico della Fiorentina, Palladino, ha sorpreso tutti con le sue dimissioni. Questo inatteso cambiamento scatena interrogativi sul futuro della squadra e sugli intrighi che si celano dietro le quinte. La Viola si trova ora di fronte a una nuova fase, ma il destino della stagione rimane incerto. Cosa significherà questa scelta per il club e per i tifosi?

Un mese fa il rinnovo, oggi l'addio: Palladino sconvolge Firenze con una decisione a sorpresa. Sullo sfondo, intrighi di panchine e giochi di potere. La Viola si prepara a un nuovo capitolo, ma il futuro resta un enigma Terremoto Fiorentina, Palladino dà le dimissioni: cosa succede adesso (Foto: Ansa) – serieanews.com Un fulmine a ciel sereno scompagina ulteriormente la già delicata situazione degli allenatori in Serie A. Dopo la notizia del sempre più probabile addio di Gian Piero Gasperini alla panchina dell'Atalanta, c'è un altro allenatore pronto a salutare, ma stavolta decisamente più a sorpresa...

Approfondimenti da altre fonti

