Terremoto del 18 settembre 2023 Ancarani Pd | Garantire risorse adeguate e la ricostruzione completa

Il terremoto del 18 settembre 2023 ha devastato Tredozio, Rocca San Casciano e le aree circostanti, sollevando l'urgenza di garantire risorse adeguate per la ricostruzione. La consigliera regionale del PD chiede di includere formalmente i danni causati dal sisma nel pacchetto di emendamenti al Decreto-Legge 65/2025, attualmente in fase di conversione in Parlamento, per assicurare un supporto concreto alle comunità colpite.

Inserire formalmente il sisma che il 18 settembre 2023 ha colpito Tredozio, Rocca San Casciano e i territori limitrofi nel pacchetto di emendamenti al Decreto-Legge 652025, attualmente in fase di conversione in Parlamento. È questa la richiesta avanzata dalla consigliera regionale del Pd...

