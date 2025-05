Terremoto alla Fiorentina | Palladino si è dimesso la società vuole fargli cambiare idea Di Marzio

In un colpo di scena che sta scuotendo il mondo del calcio, Raffaele Palladino ha annunciato le sue dimissioni da allenatore della Fiorentina. Questo sviluppo arriva dopo la recente qualificazione della squadra in Conference League, un traguardo raggiunto in modo rocambolesco. La società, però, non sembra intenzionata a lasciar partire il tecnico senza combattere e sta cercando di convincerlo a rimanere.

Clamoroso quanto sta succedendo in questi minuti alla Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dall’incarico di allenatore della squadra toscana. Un epilogo a sorpresa, considerando la qualificazione in Conference League agguantata domenica scorsa in extremis, dopo la sconfitta della Lazio e la vittoria di Udine. Il tecnico aveva rinnovato poche settimane fa. Fiorentina, Palladino si è dimesso: la società non è d’accordo. Il direttore sportivo Pradè, nella conferenza di ieri, aveva in un certo senso confermato il tecnico nativo di Mugnano a differenza di alcuni calciatori. Palladino era stato in bilico dopo l’uscita dalla Conference col Betis e la sconfitta di Venezia con la società che aveva parlato apertamente di riflessioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Terremoto alla Fiorentina: Palladino si è dimesso, la società vuole fargli cambiare idea (Di Marzio)

