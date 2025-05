Terranostra Ancona | I nostri agriturismi per ospitare film e promuovere il territorio

Terranostra Ancona ha lanciato un'iniziativa innovativa per valorizzare il territorio marchigiano: proporre gli agriturismi come location ideali per le produzioni cinematografiche. Presentata durante l'ultima assemblea dell'associazione legata a Coldiretti, questa strategia mira a promuovere le bellezze delle Marche e a sostenere le strutture agrituristiche locali. Scopriamo di più su questa affascinante iniziativa e il suo impatto sul settore.

MARCHE - Proporre gli agriturismi come location per le produzioni cinematografiche che fanno tappa nelle Marche. È l'iniziativa che Terranostra ha presentato nel corso dell'ultima assemblea dell'associazione che riunisce le strutture agrituristiche legate a Coldiretti. Nei giorni scorsi è stata...

