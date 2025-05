Terni varco di via Corona | Utenti contravvenzionati ed ingolfamento delle auto I motivi della ‘chiusura’

Nel cuore di Terni, il varco di via Corona si trova al centro di un acceso dibattito: gli utenti contravvenzionati e l’ingolfamento del traffico sollevano preoccupazioni significative. Nonostante l'assenza di un confronto diretto tra l’amministrazione comunale e il Comitato delle Famiglie del Centro Storico, nuove indicazioni sono emerse durante la riunione del 28 maggio, aprendo la strada a due potenziali provvedimenti che potrebbero cambiare la situazione.

Il confronto non c’è stato tra amministrazione comunale e Comitato delle Famiglie del Centro Storico. Tuttavia alcune indicazioni interessanti sono emerse stamattina – mercoledì 28 maggio – nella sala consiliare di palazzo Spada. E dal confronto sono scaturiti due possibili provvedimenti: un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, varco di via Corona: “Utenti contravvenzionati ed ingolfamento delle auto”. I motivi della ‘chiusura’

