Terni mezzo secolo di storia per il Circuito dell’Acciaio | Un tuffo nel ricordo di Libero Liberati Le iniziative annunciate

Terni si appresta a festeggiare cinquant'anni di storie e passioni con il Circuito dell'Acciaio, in programma per domenica 12 ottobre. Questo evento non è solo una gara di podismo, ma un viaggio nel tempo che celebra il legame indissolubile della città con Libero Liberati e l'amore per lo sport. Iniziative speciali sono state annunciate per rendere omaggio a questo importante traguardo.

La città di Terni si prepara a celebrare un anniversario d'oro, nel mondo del podismo. Domenica 12 ottobre torna il Circuito dell'Acciaio giunto alla cinquantesima edizione. Non una semplice gara, ma un vero e proprio tuffo nella storia, nel ricordo e nella passione che lega la città al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, mezzo secolo di storia per il Circuito dell’Acciaio: “Un tuffo nel ricordo di Libero Liberati”. Le iniziative annunciate

