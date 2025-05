Terni la segnalazione | Posti per disabili occupati sistematicamente dai residenti e non sanzionabili

A Terni, il cittadino Mauro Stentella ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo all'occupazione sistematica dei posti riservati ai disabili da parte di residenti non autorizzati. Durante un incontro tenutosi il 28 maggio, Stentella ha denunciato un malcostume diffusosi nel centro cittadino, mettendo in luce le difficoltĂ che affrontano le persone con disabilitĂ e l'assenza di sanzioni adeguate per coloro che violano queste norme.

Un malcostume generalizzato e segnalato da un privato cittadino. Nel corso della mattinata di oggi – mercoledì 28 maggio – il signor Mauro Stentella ha avuto l'opportunitĂ di evidenziare tutte le criticitĂ che si pongono in essere nella cittĂ , e piĂą in particolare nel centro cittadino, sui.

