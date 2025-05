Terni il progetto ‘Cesi Porta dell’Umbria’ svela i lavori terminati | Esperienza di realtà immersiva Il programma

Il progetto "Cesi Porta dell’Umbria" segna un passo cruciale nella rigenerazione culturale, sociale ed economica della regione, grazie al finanziamento dell’Unione Europea. Domani si sveleranno i lavori conclusi, offrendo un'esperienza di realtà immersiva che promuove la cultura e l’identità locale. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come investimenti strategici possano trasformare comunità e attrarre turismo.

